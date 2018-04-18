Известная российская певица призналась в употреблении наркотиков

Наталья Ионова, которая более известна в качестве певицы Глюкозы, в этом году празднует 15-летие творческой деятельности. В честь такого события артистка решила впервые откровенно рассказать о своем употреблении наркотиков.Певица Глюкоза эксклюзивно для издания Super призналась, что в юные годы увлекалась наркотическими препаратами. Наталья Ионова шокировала поклонников новостью, что уже в возрасте 12 лет она впервые попробовала наркотики. Тогда певица любила смешивать запрещенные препараты вместе с портвейном.Также Глюкоза рассказала, что большинство из её друзей детства, с которыми она употребляла наркотические препараты, уже нет в живых. «Клей, бензин, грибы, более тяжелые наркотики и героин. Все наркотики которые есть, я попробовала», - заявила Наталья.