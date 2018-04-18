Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора

Кабинет министров на заседании поручил ряду ведомств рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора. Об этом сообщают Украинские Новости.
Кабмин поручил МВД, Мининфраструктуры, Укравтодору, Нацолиции и «Укртрансбезопасности» рассмотреть данный вопрос и внести в правительство соответствующий законодательный проект в случае необходимости.
Кабмин принял решение в связи с аварией в Кривом Роге, во время которой светофор показывал желтый сигнал.
Ранее сообщалось, что выросло число жертв ДТП в Кривом Роге.
Фото: Zakon-auto.ru