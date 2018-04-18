В прошлый понедельник у нас был приход, на котором появился интересный мужчина, который пришел, к сожалению, не ко мне, а к Иване. Он меня сразу заинтересовал, понравился внешне, и всю неделю, пока Иваны не было, мы с ним общались. Денис - он также, как и я из Красноярска, у нас с ним много общих знакомых, много общих музыкальных тем. Мы с ним неделю писали совместную песню. И сегодня все-таки он сказал, что от Иваны нет той нежности, заботы и ласки, которую он получает от меня. Мы пришли к тому, что объявили себя парой. Этого в принципе и стоило ожидать, потому что всю неделю мы много общались и буквально не отлипали друг от друга. Коллективу мы не давали повода для обсуждений, выражали свою симпатию тайно, не привлекая к себе внимания. Все получилось, как в моей любимой поговорке «кто умеет ждать, тот всего дождется».
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Новости » Шоу-бизнес » Катя Зиновьева рассказала о своей симпатии к Денису Давыдову
Катя Зиновьева рассказала о своей симпатии к Денису Давыдову
Добавлено: 18 апр 2018 в 17:00, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 18 апр 2018 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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