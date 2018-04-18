Клэр Дэйнс и Хью Дэнси ждут второго ребенка

Хью Дэнси и Клэр Дэйнс
Поздравляем 39-летнюю Клэр Дэйнс и 42-летнего Хью Дэнси: супруги, которые уже воспитывают пятилетнего сына, ждут второго ребенка! Об этом звезда сериала "Родина" (The Homeland) объявила сегодня в эфире радиопередачи "Шоу Говарда Стерна" (The Howard Stern Show):
Я глубоко беременна. Уже на втором триместре,
— заявила актриса. Пол ребенка она раскрывать не стала — эту информацию Клэр и Хью решили пока держать в секрете.
Звезда отметила, что беременность была запланированной:
Мы с Хью давно хотели второго ребенка, вот это наконец и произошло.
Клэр Дэйнс и Хью Дэнси познакомилисяь на съемках фильма "Вечер" (Evening) в 2006 году и три года спустя поженились. В декабре 2012 года на свет появился их первенец — сын Сайрус. Сразу после его рождения актриса признавалась, что долго готовилась к новой для себя роли матери:
Я всегда хотела детей, но рада, что не спешила с этим. Когда я думала, как буду совмещать работу и воспитание ребенка, то приходила в ужас,
— вспоминала Клэр.
Сейчас все страхи в прошлом, и супруги отмечает грядущее пополнение в семействе, с чем еще раз их и поздравляем.
Первым новость сообщил блогер Geolog.