Климов разглядел в протестных акциях в Армении «заморские ушки»

Председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в среду заявил, что в протестных акциях в Армении наблюдаются «заморские ушки».

«Сегодня мы имеем возможность наблюдать, как творится «рукодельная революция», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Сенатор отметил, что все происходящее в республике — это дело армянского общества. «Но надо понимать, сколько таким способом в мире осуществлялась смена власти», — добавил он.

По мнению парламентария, назначенный накануне на пост премьер-министра страны Серж Саргсян оказался под прицелом Запада из-за нежелания сближаться с НАТО.

«Он, в отличие от Виктора Януковича, усиливает интеграционные процессы с Россией, страна участвует в работе ЕАЭС», — отметил сенатор.

Акции против избрания главой правительства Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили — в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие объявили о начале «бархатной революции».

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