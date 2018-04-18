«Коды Курчатова». Зависимые от рубильника и творцы

Президент Курчатовского института видит главную проблему в развитии науки и современных технологий – соотношение с нормами морали.

С одной стороны от НТП (старая добрая терминология) никуда уйти нельзя. Чтобы соответствовать современным вызовам времени нужно иметь перспективные разработки во всех сферах жизнеобеспечения государства, особенно в ВПК. На это в очередной раз и весьма убедительно обратил внимание Президент В.В. Путин 1 марта 2018 года в своем Послании Федеральному Собранию России. Наступление на Россию «цивилизованного Запада» с применением современных технологий будет только усиливаться, наше государство должно быть готовым к любым новым вызовам.

С другой стороны, под соответствие современным вызовам либеральными структурами правительства России помпезно и радужно подводится «цифровая экономика». Никто толком не знает, что это такое. Зато - красиво звучит. Чем фееричнее выражение, тем туманнее и неопределеннее смысл. Правительством разрабатываются и принимаются программы цифровой экономики в терминах и понятиях, которые не могут осмыслить даже сами разработчики. Отдельная и главная тема – никто из вдохновителей и «модераторов» «цифры», разработчиков программы «Цифровая экономика», не озаботился моральной стороной дела, нравственными ограничениями для развития «цифры». «На это уже давно в своих публикациях обратил внимание В.Ю. Катасонов, образно называя «киборгами и кентаврами» бездумные создания искусственного разума «с заданными характеристиками, без страха, без чувства сострадания и сожаления». Усилиями либералов «цифра» у нас в стране будет не «суверенная», а «как всегда» - глобалистская, встроенная в «тотальный контроль» над Россией. Сколько бы ни отражалось в официальных документах фраз об «обеспечении государственной безопасности» на пути к «цифровой экономике» и «информационному обществу», реальная реализация технологий и выбранный вектор все глубже разъедают государственную безопасность, ставя социально-экономические процессы в стране под контроль мировым структурам.

Между тем, духовность и мораль должна стоять над любым, абсолютно над любым, делом. Человек должен гарантировано стоять на контроле над «цифрой». Между тем, схоластические и, предполагаю, местами преднамеренно запутанные подходы в «цифровой экономике» ведут, наоборот, к контролю «цифры» над человеком.

В прежних своих материалах по проблемам «цифровой экономики» я обращал внимание, что среди научной общественности по-настоящему громогласно до сих пор никто не озаботился моральной стороной дела развития современных технологий. Я говорил, что «научная общественность», на которую по всей логике и можно было бы в первую очередь в этих вопросах рассчитывать, пребывает в затяжном летаргическом сне, по причине, наверное, реформ РАН.

И вот документальный фильм Дмитрия Киселева «Коды Курчатова» от 15 апреля 2018 года.

Фильм рассказывает о НИЦ «Курчатовский институт», посвящен частично истории Курчатовского института, но в основном – перспективным и современным новым технологиям. Кстати, показательно, что в фильме нет упора в терминологическом ряде на «цифровую экономику», по-моему, вообще ни разу не звучит это словосочетание. Главное действующее лицо фильма – Президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

Ковальчук изъясняется не «птичьим», как либералы в Правительстве РФ, языком, а хорошим, хоть и наполненным научными терминами, русским языком. Он говорит о «сегодняшних вызовах» национальному суверенитету, о необходимости перехода в новую научно-техническую фазу, о том, что «сегодня мы присутствуем при революционном изменении интереса физики и математики, связанных с живой жизнью». И Курчатовский институт подготовлен для этого, с его точки зрения, лучше, чем любая другая научная организация в мире. Размышляет Ковальчук и о создании искусственного интеллекта. «Когда вы развиваетесь, это относится и к государству, и к науке, к любому делу вы должны определить две вещи: приоритеты и идеологию развития», - совершенно справедливо заявляет Президент НИЦ.

Им впервые из научной среды громогласно и внятно заявлено о необходимости соотношения развития науки и современных технологий с моральными нормами, со здравым смыслом, если угодно. Рекомендую на эту тему посмотреть окончание фильма «Коды Курчатова», начиная с 48 минуты.

М.В. Ковальчук говорит: «Человек отличается от робота, который скоро заменит человека, своей гуманитарной частью. И в этом смысле наращивание гуманитарной части является самым важным делом. Потому что негуманитарная часть придет сама и очень быстро, она уже пришла. Автомобиль без водителя – это и есть приход «негуманитарной части». Или биоробот, определяющий звуковой или зрительный образ. Теперь, вы сами можете стать «служебным человеком», а для этого сделано очень много, например, люди, которые едут по Джи Пи Эс и информацию черпают из википедии, становятся людьми «служебными». Они «выключают» голову. А раз они выключили голову, то их можно привести куда угодно... Это вот одна мировая тенденция – формирование людей, которые управляются «рубильником» и кодами. А вторая часть (тенденция) - мы должны создавать людей-творителей, творцов, которые должны думать… Вы помните эпиграф к Евгению Онегину? «Нравственность в природе вещей». Нам надо об этом помнить каждый день. Особенно, занимаясь природоподобными технологиями».

Михаил Ковальчук, как руководитель «самой лучшей научной организации мира», эти вопросы великолепно понимает. Отрадно. Но, возникает вопрос: что дальше? До какой степени выражаемые им истины получат реальное воплощение в жизнь? Или государство будет руководствоваться либеральными и опасными понятиями «цифровой экономики»?

Андрей Сошенко, публицист

http://ruskline.ru/news_rl/2018/04/17/kody_mihaila_kovalchuka/