Кормье: Нурмагомедов станет единственным бойцом MMA, который никогда не проиграет

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов останется непобежденным, считает действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Даниэл Кормье.

Нурмагомедов 8 апреля одолел американца Эла Яквинту, одержав 26-ю победу в 26 боях, и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.

"Он (Нурмагомедов) будет единственным парнем, который никогда не проиграет. Его соперники не будут знать, как с ним бороться. Он будет единственным парнем, который пройдет свой путь без поражений. Я не уверен, что его карьера будет долгой, но пока он не завершил ее, его не победить,"- цитирует Кормье mmafighting.com.

"Нурмагомедов будет биться с Макгрегором. Это случится из-за денег. Я думаю, что это будет самый прибыльный поединок для Макгрегора. Он лишь подогрел интерес своими безумными действиями к возможному бою", - добавил он, говоря про инцидент, когда Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC-223, среди которых был Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов провести следующим бой с Жоржем Сен-Пьером, если канадец решит перейти в легкую весовую категорию; с Макгрегором, посчитав, что бой станет прибыльным событием; или с американцем Тони Фергюсоном, с которым российский боец должен был сразиться за титул чемпиона, но бой переносился по разным причинам.