Кто родился 18 апреля

Майкл Хиггинс (77 лет), президент Ирландии. Неоднократно избирался в ирландский парламент. В разные годы занимал посты мэра Голуэя, министра искусств, культуры и по делам гэльских районов, возглавлял Лейбористскую партию. В октябре 2011 года победил на выборах президента Ирландии. Майкл Хиггинс является первым лауреатом Премии мира имени Шона Макбрайда, учрежденной Международным бюро мира.
Валентин Пармон преподает в Новосибирском государственном университете, является профессором кафедры физической химии факультета естественных наук. Около 20 лет возглавлял Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, ныне занимает пост научного руководитель института. С 2017 года является вице-президентом РАН и председателем Сибирского отделения РАН.
Первая известность к Светлане Немоляевой пришла после выхода картины «Евгений Онегин», где она сыграла Ольгу Ларину. А роли в фильмах Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Небеса обетованные» принесли ей широкую известность и любовь зрителей. Всего же в фильмографии актрисы более 80 картин.
Светлана Немоляева уже почти 60 лет является артисткой Московского академического театра им. Вл. Маяковского. На его сцене актриса сыграла роли в более чем 50 спектаклях. Среди них, Офелия в «Гамлете», Домна Пантелеевна в «Талантах и поклонниках», Бланш Дюбуа в «Трамвае «Желаний», Мэй в «Кошке на раскалённой крыше», Анна Андреевна в «Ревизоре», Фёкла Ивановна в «Женитьбе» и других.
В 1971 году Владимир Васильев дебютировал в качестве балетмейстера, поставив балет «Икар» на сцене Кремлевского дворца съездов. Он также осуществил постановки балетов «Эти чарующие звуки», «Макбет», «Дом у дороги», «Фрагменты одной биографии», «Дон Кихот» и ряд других. Кроме того, он поставил свыше 20 хореографических номеров и композиций на различных мировых сценах. В 1995 — 2000 годах Владимир Васильев являлся художественным руководителем-директором Государственного академического Большого театра России.
В кино дебютировал в 1945 году в картине «Здравствуй, Москва». Широкую известность актёру принесла роль Труса в картинах Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Всего Георгий Вицин снялся в около 120 фильмах. Среди наиболее запомнившихся ролей актёра — Сэм в «Деловых людях», Хмырь в «Джентльменах удачи», Бальзаминов в «Женитьбе Бальзаминова», Волшебник в «Старой, старой сказке», Тахво Кенонен в «За спичками».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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