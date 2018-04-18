Лондон ответит на вопросы Москвы о Скрипалях в течение нескольких дней

Великобритания готова ответить на все вопросы российских властей по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил британский постпред при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Питер Уилсон.

«Мы ответим как можно скорее, в течение 10 дней, как это установлено Конвенцией по запрещению химоружия», — приводит «Интерфакс» слова дипломата.

Уилсон добавил, что Москва передала британской стороне очередной список вопросов 13 апреля, запросив ответ не позднее 17 апреля (до этого списки передавались в марте).

Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы в бессознательном состоянии в английском Солсбери. По данным британских властей, их отравили российские спецслужбы, используя для этого нервно-паралитическое вещество серии «Новичок», разработанное в СССР.

В США, ЕС и ряде других стран согласились с этой трактовкой, заявив, что не существует другого правдоподобного объяснения случившегося.

Москва категорически отвергает причастность к атаке на Скрипалей. В МИД РФ заявляют, что отравление могло быть постановкой.