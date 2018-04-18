Лучшие газовые пружины Bansbach easylift в России

Уже на протяжении 40 лет компания Bansbach easylift разрабатывает и производит газовые пружины всех типов. Во всем мире известные компании используют продукцию Bansbach easylift. За последние годы ассортимент продукции компании значительно расширился, благодаря индивидуальным требованиям клиентов.

Bansbach easylift производит комплектующие для аэрокосмических установок, медицинского оборудования и мебельной промышленности. В России компания Bansbach easylift представлена на https://souzimport.ru/catalog/producers/bansbach/ в полном ассортименте.

Кроме автомобилей и мебели газовые пружины Bansbach широко применяются в машиностроении и при проектировании различного оборудования. Спрос на продукцию высок и удовлетворить его стало возможным с внедрением непрерывного производства на заводе - изготовителе. Это обеспечило колоссальные запасы готовой продукции на складах. Появилась возможность выполнять все заказы покупателей в поставленный срок.

Основные виды продукции в линейке газовых пружин компании Bansbach: газовые пружины, блокируемые газовые пружины, газовые пружины втягивающего типа, демпферы, гидравлические линейные приводы (easymotion).

Сфера применения газовых пружин разнообразна. Они используются в автомобилях, принимая на себя вес дверей, капота или крышки багажника. Используются в пневматическом оружии, раскладной мебели, медицине и аэрокосмическом оборудовании.

Широкое распространение получили блокируемые газовые пружины. Они используются при производстве офисных кресел.

В газовых пружинах газ находится по большим давлением. Их запрещено вскрывать и повреждать корпус. Преимущество газовой пружины перед обычной в том, что с течением времени коэффициент жёсткости остаётся таким же как и вначале использования.

В качестве наполнителя в газовой пружине применяют азот, иногда воздух. Газ осушает и избавляет от мельчайшей пыли, чтобы избежать излишне голода износа и коррозии. Для смазки заливается немного масла.

Газовые пружины Bansbach изготовлены с применением экологически чистых материалов наивысшего качества. Система контроля выпускаемой продукции гарантирует соответствие по всем требуемым показателям. Срок эксплуатации газовых пружин Bansbach существенно превышает аналогичные других марок благодаря качеству используемых материалов.