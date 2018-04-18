Мария Алехина получила 100 часов работ за акцию против блокировки Telegram

Мещанский районный суд Москвы назначил 100 часов обязательных работ участнице Pussy Riot Марии Алехиной.

Как сообщает «Медиазона», суд признал ее виновной в правонарушении — участии в акции против блокировки Telegram у здания ФСБ в Москве.

Акция прошла на Лубянке 16 апреля, в день блокировки мессенджера из-за отказа предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей. Ее участники запускали разноцветные самолетики — символы Telegram — у здания ФСБ. Полиция задержала 12 человек. Среди них Алехина и ее молодой человек — православный активист Дмитрий Цорионов (Энтео).

17 апреля двух участников акции оштрафовали на 10 и на 20 тысяч рублей, восьмерых обязали явиться в суд, Энтео и Алехину оставили под стражей.

Ребят отпустили до суда. Под арестом оставили только нас с Машей. Идут вторые сутки. Мы чувствуем вашу поддержку и нам хорошо. #telegram #фсб pic.twitter.com/SSQtVXOnzh

— Дмитрий Энтео (@dimitriyenteo) 17 апреля 2018 г.