МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о ливне и сильном ветре

В московском регионе этим вечером и в ночь на 19 апреля ожидается сильный дождь и усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на региональный главк МЧС.

В непогоду жителям советуют воздержаться от поездок по городу. Пешеходам рекомендуется держаться подальше от одиночно стоящих деревьев, в особенности гнилых и старых.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», Москва стоит в 10-балльных заторах. В обоих направлениях стоят Садовое и Третье транспортное кольцо, а также самый центр столицы.