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Мемория. Георгий Вицин


Добавлено: 18 апр 2018 в 08:00, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Георгий Вицин

18 апреля 1917 года родился актер Георгий Вицин

Личное дело

Георгий Михайлович Вицин (1917—2001) родился в городе Териоки (ныне Зеленогорск в составе Курортного района Петербурга). Когда ему не было и года, семья переехала в Москву. Мать Мария Матвеевна была родом из Пензы, отец Михаил Егорович — из Владимирской губернии.

Отец умер рано. Мать устроилась билетершей в Колонный зал Дома Союзов, часто брала сына с собой на работу.

В 1926—1933 годах Вицин учился в школе-семилетке №26. В 12 лет начал играть в самодеятельности.

«Я рос очень застенчивым ребенком, — вспоминал актер. — И чтобы избавиться от этого комплекса, решил научиться выступать. Пошел в четвертом классе в театральный кружок. Кстати, очень хорошее лечебное средство, об этом даже психолог Владимир Леви писал. Я с ним знаком, он так лечит заик, людей со всякими комплексами — устраивает дома театр, распределяет роли, и они импровизируют. Вот и я вылечился».

Окончив школу, поступил в училище при Малом театре (ныне Щепкинское училище). Но вскоре был отчислен, так как, по свидетельству его дочери, не посещал политинформации.

В 1934 году поступил в училище при Театре имени Е. Вахтангова (Щукинское училище). В 1935 году перешел в театральную студию МХАТа Второго.

С 1936 года был актером театра-студии под руководством Николая Хмелева, спустя год вместе со студией присоединился к Московскому драматическому театру им. М. Н. Ермоловой, где играл до 1969 года.

Первой серьезной ролью в кино для Вицина стал Гоголь в фильме Григория Козинцева «Белинский» (1951). Спустя год он еще раз сыграл этого писателя в картине «Композитор Глинка».

Известность к актеру пришла после выхода фильма «Запасной игрок» (1954), в котором Вицин исполнил главную роль — футболиста Васи Веснушкина.

Среди запоминающихся образов 1950-х — начала 1960-х были сэр Эндрю в «Двенадцатой ночи» (1955) (на BBC говорили, что актер точно ухватил специфику английского юмора); дед Мусий, которого тридцативосьмилетний Вицин изобразил в фильме «Максим Перепелица» (1955); авантюрист Сэм в комедии «Деловые люди» (1962).

В 1957 году Леонид Гайдай пригласил Вицина сыграть в своей первой комедии «Жених с того света». Картина большого успеха не имела, но сотрудничество режиссера и актера продолжилось. В 1961 году Гайдай снял короткометражку «Пес Барбос и необычный кросс», в которой Вицин сыграл Труса. Вместе с Балбесом (Юрий Никулин) и Бывалым (Евгений Моргунов) он участвовал и в следующих комедиях Гайдая «Самогонщики» (1961), «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966). Эти фильмы прославили всю актерскую троицу, а также сделали имя режиссеру.

Похожее амплуа было у Вицина в фильме «Джентльмены удачи», снятом в 1971 году Александром Серым. Там актер исполнил роль Хмыря. Его партнерами по площадке были Евгений Леонов и Савелий Крамаров.

Одной из вершин творчества Вицина стала роль Миши Бальзаминова в картине «Женитьба Бальзаминова» (1964). Комедию снял Константин Воинов — давний друг Вицина по театру-студии Хмелева. В момент съемок Вицину, игравшему двадцатилетнего жениха, было 48 лет.

Вицин, Никулин и Моргунов еще раз встретились на экране в фильме Евгения Карелова «Семь стариков и одна девушка». Все они выступили в привычных амплуа.

Георгий Вицин был злым волшебником в «Сказке о потерянном времени» (1964), добрым волшебником в «Старой, старой сказке» (1968), царем Берендеем в «Весенней сказке» (1971), завотделом в «Дайте жалобную книгу» (1965).

Он также запомнился по ролям в картинах «Пока бьют часы» (1976), «За спичками» (1980), «Путешествие пана Кляксы» (1986). Свою последнюю роль в кино Вицин исполнил в 1994 году, сыграв в криминальном ужастике «Хаги-Траггер».

С 1969 по 2001 год работал в Театре-студии киноактера.

Георгий Вицин скончался 22 октября 2001 года в одной из московских больниц. Актеру было 84 года.

Памятник Георгию Вицину в роли Бальзаминова в парке Зеленогорска Vovil/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Легендарный комедийный актер — Трус из гайдаевских фильмов «Самогонщики», «Операция "Ы"» и «Кавказская пленница», Хмырь из «Джентльменов удачи», Миша Бальзаминов из «Женитьбы Бальзаминова».

Исполнитель множества ролей в детском кино. Среди фильмов с его участием: «Сказка о потерянном времени», «Старая, старая сказка», «В тринадцатом часу ночи», «Весенняя сказка», «Пока бьют часы», «Синяя птица».

Также актер озвучил около 170 мультфильмов. Его голосом говорит домовенок Кузя, множество Зайцев, Петухов и Бобров, несколько персонажей в «Гадком утенке» и «12 месяцах», Гепард в «КОАПП» и многие другие.

О чем надо знать

Вицин был очень привязан к животным. Дома у него жили два попугая и собаки, которых актер подобрал на улице. Также он ежедневно выходил кормить голубей и бездомных животных.

«Вот собаки, они как лекарство: они лечат, спасают людей, укрепляют нервную систему. После восьмидесяти всем надо иметь собаку. Она спасает вас, поможет с режимом дня лучше всяких докторов», — говорил актер.

Прямая речь

О семье: «Главный человек в нашем доме — Тамара Федоровна Вицина. В своей работе она имела непосредственное отношение к театру: была и художником, и бутафором, и гримером, и декоратором, занималась таким уникальным искусством, как шелкография, и даже по совместительству исполняла небольшие роли на сцене Малого театра. Так что про театр она знает все. Поэтому она меня всегда видела насквозь, то есть понимала. Еще она хороший воспитатель, так как воспитала не только нас с Наташей, но и смогла научить разговаривать двух попугайчиков и собаку».

О роли Труса: «Семь раз я сыграл Труса и могу сказать, что он очень близок мне по актерскому амплуа. Он нежный, по-своему поэт. Для меня не было мучений его придумать, я как-то сразу его почувствовал и во время съемок импровизировал. Например, в "Кавказской пленнице", когда мною вышибали дверь, и я вылетал в окно, я громко кричал: "Поберегись!" Или еще импровизация, когда я бегу за Варлей и пугаюсь упавшего с нее платка. А когда Моргунову делали укол, я предложил, чтобы шприц остался в его ягодице и размеренно покачивался. Но самой любимой моей находкой стал эпизод, когда Трус, Балбес и Бывалый решили стоять насмерть перед автомобилем "пленницы" и Трус, зажатый товарищами, бьется в конвульсиях».

О популярности: «Популярности своей я не ощущаю. И не хочу ощущать. Я всегда хотел, чтобы меня оставили в покое, я не привлекал внимания к себе. Чего мозолить глаза народу?! Всю жизнь стараюсь маскироваться и прожить незаметно. Хотите мой афоризм: прожить надо незаметно. То есть уметь прожить. Не в том, конечно, смысле, что бежать от людей и всего, но каждый должен заниматься любимым делом и мешать ему в этом не следует».

О себе: «Я вообще очень покладистый, терпеливый и неагрессивный. Всегда подставлю другую щеку и драться не буду… Просто потому, что это христианское мудрое правило. Меня порой кусают мои собаки, а я им прощаю — они ведь все такие несчастные, дворняжки… Я не взрывной. Нервы могут сдать, но я все же стараюсь этого не допускать. Температура у меня не такая, чтобы играли страсти. Да я их и боюсь».

5 фактов о Георгии Вицине



О том, что актер родился 18 апреля (5-го по старому стилю) 1917 года свидетельствует запись в церковной книге Крестовоздвиженской церкви, где его крестили. Однако часто датой рождения указывается 23 апреля 1918 года. Дело в том, что мать Вицина в 1920-х годах исправила его документы, чтобы устроить сына в оздоровительную лесную школу. Дата 23 апреля (6 мая) являлась днем его именин. Фамилия будущего актера также поначалу писалась как Вицын, но из-за ошибки паспортистки он стал Вициным.



Был художником — рисовал пейзажи и карикатуры на актеров, пробовал себя в скульптуре.



Серьезно занимался йогой, был вегетарианцем, не пил и не курил. На съемках «Кавказской пленницы» актера с трудом уговорили выпить кружку пива. Первые несколько дублей он пил шиповник, однако тот не давал нужной пены.



Был одним из последних актеров, получивших в 1990 году звание Народного артиста СССР.



20 лет прожил с актрисой Надеждой Тополевой, бывшей женой режиссера Николая Хмелева, которая была намного старше Вицина. После расставания женился на Тамаре Мичуриной — племяннице селекционера Ивана Мичурина. В этом браке родилась художник-график Наталья Вицина.

Материалы о Георгии Вицине:

Биографическая справка в Википедии

Справка РИА Новости

Биография на сайте «Чтобы помнили»

Интервью с дочерью актера на сайте «Бульвар Гордона»


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Добавлено: 18 апр 2018 в 08:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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