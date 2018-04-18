Минкульт попросил продлить домашний арест Серебренникова

Министерство культуры России попросило суд продлить меру пресечения худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, а также другим фигурантам дела о хищении бюджетных средств на театральные постановки.

Минкульт выступает в деле как потерпевшая сторона. Обвинение строится на показаниях бывшего бухгалтера театральной студии Серебренникова «Седьмая студия» Нины Масляевой. Остальные фигуранты отрицают наличие состава преступления.

Серебренников, Масляева, директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор РАМТ Софья Апфельбаум находятся под домашним арестом. Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский — в СИЗО.

«Мы просим приобщить ходатайство представителей потерпевшей стороны, которые просят продлить меру пресечения Серебренникову, Апфельбаум, Итину и Малобродскому», — цитирует ТАСС заявление следователя в суде.

Суд приобщил это ходатайство к материалам дела.