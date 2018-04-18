Минпромторг: санкции против России могут негативно отразиться на США

Антироссийские санкции могут негативно отразиться на американских потребителях. Об этом заявил глава Минпромтогра РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы не будем уподобляться тем методам, которые применяются американскими торговыми и экономическими партнёрами, поскольку коллеги, по-моему, не задумываются о том, какие, в том числе экономические, последствия будут отражаться на потребителях в Соединённых Штатах Америки», — сказал он.

По его словам, уже отмечается рост цен на алюминий. Это также отражается на потребителях, заключил министр.

Читайте по теме

Валентина Матвиенко: законопроект о контрсанкциях может быть принят до конца года

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект об ответных санкциях России против США в первом чтении 15 мая.Проект федерального закона предоставляет Правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Законопроект предполагает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определённых стран. Также станет возможно запретить или ограничить вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что каждое предложение в рамках нового законопроекта о контрсанкциях, который готовится к первому чтению в Госдуме, нуждается в тщательном экспертном обсуждении. Сенатор подчеркнула, что главное в инициативе — не навредить гражданам России, национальной экономике и бизнесу.

Она также сообщила, что рабочая группа в Совете Федерации подготовит поправки к законопроекту. Она отметила, что поручения по координации работы над законом о запрете американских товаров уже даны. Спикер добавила, что ответ на американские санкции должен быть жёстким, умным, точным, но ни в коем мере не наносящим вреда нашей экономике и нашим гражданам.

Яндекс.Дзен

Камеры на дорогах запретят ставить где попало

В Европарламенте заявили о намерении США и Франции взять под контроль энергоресурсы Сирии

На Украине потребовали вернуть Крыму «арийское» название