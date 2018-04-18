Минспорта запретило финансировать выступления украинских спортсменов в РФ

Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ об участии украинских спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации. Документом запрещается финансирование спортсменов.

В предыдущем документе от 14 марта 2018 года была указана такая формулировка: «Запретить планирование и проведение учебно-тренировочных сборов на территории Российской Федерации; участие членов национальных сборных команд Украины из видов спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации».

В новом приказе формулировка изменена: «Запретить осуществлять финансирование средствами Государственного бюджета Украины; проведение учебно-тренировочных сборов на территории Российской Федерации».

Также Минспорта рекомендовало федерациям всех видов спорта удержаться от участия в спортивных мероприятиях на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Ассоциация борьбы отправит украинцев на чемпионат в РФ несмотря на запрет Минспорта.

Фото: XSPORT.ua