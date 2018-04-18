Минтранс подтвердил разрешение авиакомпаниям США пролетать над Россией

Американским авиакомпаниям продлили разрешения на полеты над территорией РФ. Эту информацию RNS подтвердили в пресс-службе Минтранса России.

«Минтранс подтвердил эти полеты, при условии эксплуатации в рамках действующей общей схемы эксплуатации таких полетов», — сказали там.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о согласии российского Минтранса продлить разрешения на полеты на 6 месяцев — до 28 октября 2018 года. Разрешение касалось трех маршрутов без уточнения, какие именно это будут полеты. Также в Госдепе сообщили, что Москва продлила до 20 апреля разрешения на все грузовые рейсы американских компаний из Азии в Европу.

«Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля. Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению», — рассказали в Госдепе.