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Минтранс разрешил самолетам США пролетать над Россией


Добавлено: 18 апр 2018 в 08:52, Категория: Политика
Минтранс разрешил самолетам США пролетать над Россией

Министерство транспорта РФ продлило разрешение на транзитные перелеты американским авиаперевозчикам на трех маршрутах до конца октября 2018 года.
 
Об этом заявил во вторник официальный представитель Госдепартамента.
 
"Министерство транспорта проинформировало нас сегодня, что оно продлит до конца октября 2018 года срок действия разрешений американским авиакомпаниям, касающихся операций на трех маршрутах. Несколько американских авиалиний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти транзитные перелеты", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.
 
Согласно изложенным им сведениям, Минтранс, в частности, "продлил по 20 апреля (нынешнего года - прим. ред) срок действия разрешений на грузовые авиарейсы (американских компаний - прим. ред) из Азии в Европу". "Россия предлагает одобрить ... альтернативный этим перелетам маршрут после 20 апреля. Мы консультируемся с американскими авиакомпаниями по [этому] предложению России", - отметил дипломат.
 
"Мы также работаем над тем, чтобы наметить (дату - прим. ред) обсуждений данного и других вопросов с должностными лицами отрасли гражданской авиации России. Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить как можно больше преимуществ американским авиаперевозчикам. У нас с Россией на протяжении десятилетий существовали взаимовыгодные отношения в сфере коммерческой авиации, в том числе затрагивающие транзитные перелеты американских авиакомпаний (в ее воздушном пространстве - прим. ред)", - добавил представитель Госдепартамента.
 

Перенос встречи


 
Как утверждала ранее в тот же день на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, американцы рассчитывали провести на текущей неделе в Вашингтоне встречу с представителями органов гражданской авиации РФ, но Москва отменила ее. Россияне проинформировали американцев, что назначат новую дату консультаций, добавила представитель Госдепа. При этом, по словам Науэрт, Россия не поставила в известность США о причине переноса встречи, пишет ТАСС.
 
Дипломат уточнила, что переговоры о продлении разрешений ведутся с правительством РФ непосредственно американскими авиаперевозчиками. Администрация США лишь оказывает содействие частному сектору. По ее словам, обычно такие переговоры ведутся между двумя странами на уровне профильного заместителя помощника госсекретаря. Но в этот раз Вашингтон подключил к ним посла в Москве Джона Хантсмана и помощника госсекретаря по вопросам экономики и предпринимательства Манишу Сингх.
 
Информационное агентство Bloomberg сообщило, что американские авиакомпании попросили Госдеп помочь добиться продления разрешения на приемлемых условиях.
 
Поводом для экстренной встречи стало якобы решение Минтранса РФ отложить переговоры по вопросу продления разрешений авиакомпаниям США. По мнению агентства, Москва может использовать вопрос продления лицензий авиаперевозчикам в качестве ответа на санкции, введенные США в отношении России, и на фоне обострения напряженности в двухсторонних отношениях из-за Сирии.

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Добавлено: 18 апр 2018 в 08:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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