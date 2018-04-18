Mitsubishi Motors презентовал новую модель Eclipse Cross

В Москве состоялась долгожданная российская презентация совершенно новой модели от Mitsubishi Motors – Eclipse Cross. Это первая новинка за последние 8 лет в линейке бренда. Российская премьера ознаменовала официальный старт продаж модели на российском рынке. «Eclipse» в переводе с английского языка означает «затмение».

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Mitsubishi Eclipse Cross сочетает в себе яркие черты «купе» со всеми преимуществами класса SUV. Новый внедорожник-купе оборудован эволюционной усиленной системой пассивной безопасности кузова (RISE), 7 подушками и ремнями безопасности для защиты пассажиров. Фирменная система полного привода S-AWC обеспечивает бескомпромиссную управляемость и в городе, и за его пределами.

Новую модель отличает широкий набор оборудования уже в базовой комплектации: противотуманные фары, 18-дюймовые легкосплавные диски, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистема с 4 динамиками и USB-разъемом, климат-контроль, многочисленные ассистенты водителя (ASC, TCL, HSA, BA, EBD), подогрев передних сидений, шторка багажного отделения.

В зависимости от комплектации будут доступны подогрев руля, лобового стекла и заднего ряда сидений, а также современная мультимедиа система и панорамная крыша.

Все модификации будут оснащаться 1,5 л бензиновым турбо двигателем с системой непосредственного впрыска топлива.

Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен в пяти исполнениях по цене от 1 399 000 рублей.