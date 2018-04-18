Moda.ru и FollowTheFabrika представят коллекции молодых дизайнеров в Библионочь

В рамках ежегодной акции Библионочь, которая состоится 21 апреля, в библиотеке имени Н.А. Добролюбова на Смоленской площади пройдет показ дизайнеров в рамках международного fashion-проекта «FollowTheFabrika». В эту ночь гостей ждут презентации российских дизайнеров и мастер-класс от модели, режиссера-постановщика, эксперта «FollowTheFabrika» Анны Сахаридзе.

В историческом интерьереизвестного архитектора И.В. Жолтовского и в атмосфере старейшей библиотеки города пройдут показы коллекций Polly Molly, ?лёнаM?l?na, Victoriya Pluzhnik, Anna Skorokhodova Accessorize и Anastasia Nadyktova.



- Библиотечные залы трансформируются в современные пространства культурных центров. Задачи библиотек не ограничиваются предоставлением доступа к книгам и редким изданиям, как это было ранее. Развитие уровня культуры, литературы и искусства в целом стимулирует развитие моды. Мода - это часть культуры, способ самовыражения. Мы стоим на пороге больших перемен в моде, переломного этапа. Вот-вот мода перестанет быть той, что мы знали ее прежде, так происходит каждые 100-150 лет. Эти перемены могут быть кардинальными, как в 20 веке, и это очень интересно. Неизвестно кто и когда станет гением-новатором, поэтому мы считаем большой честью поддерживать молодых начинающих дизайнеров, - прокомментировал проект Антон Алфер, основатель Модной Сети Moda.ru.

В активно меняющемся современном обществе важно находить нестандартные форматы взаимодействия с аудиторией. Мы хотим донести мысль о том, что стиль - это скорее показатель уровня культуры, нежели некий коэффициент уровня жизни. В современном обществе одежда давно стала неким форматом общения, красота которого не обязательно дорога, сложна и трудозатратна, - сообщает создатель и руководитель проекта «FollowTheFabrika» Мария Резникова.

Дата: 21 апреля 2018.

Время: 20:00.

Место: Библиотека имени Н.А. Добролюбова, читал

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