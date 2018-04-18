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» » Москалькова вновь обратится к Трампу с просьбой помиловать летчика Ярошенко

Москалькова вновь обратится к Трампу с просьбой помиловать летчика Ярошенко


Добавлено: 18 апр 2018 в 06:49, Категория: Новости на сегодня
Москалькова вновь обратится к Трампу с просьбой помиловать летчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России вновь обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко. Об этом она сообщила в интервью газете «Известия».

Ранее Москалькова направляла обращение Трампу с просьбой о помиловании летчика. В полученном ответе заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла говорилось, что приговор законный и основывается на доказательствах.

Москалькова сообщила газете, что полученное письмо не дает ответа или отказа на запрос о помиловании. Она предположила, что аппарат госсекретаря мог не разобраться в формулировке. Омбудсмен отмечает, что просит Трампа совершить акт милости и гуманизма именно в рамках помилования, не оценивая вопросы законности и обоснованности приговора.


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Добавлено: 18 апр 2018 в 06:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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