Москалькова вновь обратится к Трампу с просьбой помиловать летчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России вновь обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко. Об этом она сообщила в интервью газете «Известия».

Ранее Москалькова направляла обращение Трампу с просьбой о помиловании летчика. В полученном ответе заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла говорилось, что приговор законный и основывается на доказательствах.

Москалькова сообщила газете, что полученное письмо не дает ответа или отказа на запрос о помиловании. Она предположила, что аппарат госсекретаря мог не разобраться в формулировке. Омбудсмен отмечает, что просит Трампа совершить акт милости и гуманизма именно в рамках помилования, не оценивая вопросы законности и обоснованности приговора.