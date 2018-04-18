МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

Мировая экономика замедлится после 2019 года без проведения нужных реформ, от которых крупнейшие экономики отвлекаются из-за развязывания торговых войн, прогнозируют в Международном валютном фонде (МВФ).

Сильнейший с 2011 года рост мировой экономики в ближайшее время продолжится, но предпосылки для замедления уже зреют. При этом фонд пока сохраняет прогноз по глобальному росту на уровне 3,9% в 2018-2019 годах.

По сравнению с январской версией прогноза МВФ улучшил ожидания экономического роста в США (+0,2 процентных пункта как на 2018, так и на 2019 год), Еврозоне (также +0,2 процентных пункта на 2018 год), Бразилии (+0,4 п.п. по обоим годам), развивающимся странам Европы (+0,3 п.п. на 2018 год).

Оценки роста ВВП России оставлены без изменения: 1,7% в 2018 году и 1,5% в 2019-м. Прогноз по Китаю тоже сохранен: 6,6 и 6,4% соответственно.

Однако эксперты МВФ уверены, что начиная с 2020 года мировой рост замедлится на фоне ужесточения кредитно-денежной политики и снижения эффекта от экономического стимулирования в США. Темпы мирового роста проходят фазу подъема, но благоприятные условия сойдут на нет, и «именно сейчас следует готовиться к более трудным временам».

После устранения разрывов объема производства большинство стран с развитой экономикой вернется к темпам роста существенно ниже средних докризисных уровней. В основном рост будут сдерживаться старением населения и вялым ростом производительности. Например, в США рост замедлится до уровня ниже потенциального, поскольку воздействие недавних изменений в налогово-бюджетной политике сменится с расширительного на ограничительное.

К факторам замедления экономики фонд отнес ужесточение финансовых условий, усиление торговых противоречий, протекционистскую политику, а также геополитическую напряженность.

МВФ предупредил, что взаимные торговые санкции могут не только помешать росту, но и уничтожить мировой экономический порядок. Конфликт может усилиться, если бюджетная политика в США приведет к росту торгового дефицита страны при отсутствии мер в Европе и Азии для сокращения их профицитов. Многосторонняя система торговли нуждается в укреплении — вместо этого она стоит перед угрозой разрыва.

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