На северо-востоке Сирии радикалы открыли огонь по военным, сообщают СМИ

На северо-востоке Сирии, в районе горного хребта Каламун, обострилась ситуация: армия президента арабской республики Башара Асада вступила в перестрелку с исламистами, сообщает Федеральное агентство новостей.
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С воздуха поддержку официальным силам Дамаска оказывает авиация: республиканские военно-воздушные силы уже нанесли удар по ряду инфраструктурных объектов боевиков в районе Восточного Каламуна.
Параллельно бои продолжаются и к югу от столицы Сирии — в этом регионе Дамаска правительственные войска проводят специальную операцию против террористов. По неподтверждённым данным, экстремисты убили несколько армейцев.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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