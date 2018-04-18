Нападение на гражданское население: боевики открыли огонь по жилым кварталам на Донбассе

Российско-террористические войска, орудующие на Донбассе, продолжают самым циничным образом нарушать режим прекращения огня. Накануне оккупанты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры.Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам проведения антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк.Отмечается, что на этот раз незаконные бандформирования обстреляли из артиллерии калибров 152 и 122-мм населенный пункт Зайцево (Донецкая область). Было установлено, что огонь велся с территории Горловки. Этот населенный пункт в данный момент контролируется боевиками так называемой “Донецкой народной республики”.