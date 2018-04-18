Напавшего на школу в Стерлитамаке задержали

Подросток, подозреваемый в нападении на школу в башкирском Стерлитамаке, задержан. Об этом сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Задержание 17-летнего ученика произошло «непосредственно в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь».

Молодого человека подозревают в покушении на убийство одноклассницы и учителя.

С разрешения врачей подростка допрашивают следователи. После допроса будет решен вопрос о мере пресечения для него.

Сегодня утром 17-летний ученик коррекционного класса явился в школу с ножом и горючей жидкостью. Он порезал учительницу и одну из одноклассниц в кабинете информатики, поджог кабинет. Еще одна ученица выпрыгнула из окна на втором этаже, спасаясь от подростка. Нападавший попытался покончить с собой.

В результате были госпитализированы учительница, обе одноклассницы и сам нападавший.

Его переписка со знакомыми свидетельствует о том, что подросток предупреждал о своих намерениях еще год назад, а также в марте 2018 года.