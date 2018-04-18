«Нас выдавливают»: боевики вводят «нововведения» на рынках Луганска

Боевики «ЛНР» планируют создать отдельное предприятие для контроля за рынками на оккупированной территории Донбасса.

Группа экспертов «Информационное сопротивление» сообщает, что это делается с целью увеличения поступлений в так называемый местный бюджет за счет «национализации» рынков, которые являются пока еще частной собственностью предпринимателей.

При этом главари боевиков планируют в ближайшее время создать соответствующее «унитарное предприятие». В «ИС» сообщают: «Это предприятие будет заниматься рынками, расположенными на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, а также окажет ряд платных услуг».

Местные жители отмечают, что «поборы с частных предпринимателей выросли в разы». «Нас выдавливают. Некоторые уже не берут реализаторов, а сами становятся и торгуют, чтобы «не уходить в минус».