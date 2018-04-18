Наталья Ионова: «Я попробовала все наркотики, которые только существуют»

Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюк’oZа, в одном из последних интервью пролила свет на своё прошлое, признавшись в наркозависимости, от которой её спас продюсер Максим Фадеев.

Певица рассказала, что была трудным подростком и уже с 12 лет она начала употреблять алкоголь и наркотики.

Наталья призналась, что её основным воспитанием занималась бабушка. Отношения с родителями у знаменитости были натянутыми.

Сейчас Ионова известна не только, как успешная певица, но и как любящая жена и прекрасная мама.