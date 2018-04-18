Наталья Водянова отдыхает в Барселоне с детьми и девушкой старшего сына

Лукас Портман и Наталья Водянова

Еще несколько дней назад 36-летняя Наталья Водянова читала в Нью-Йорке лекцию о благотворительности, а уже сегодня российская модель наслаждается отдыхом в солнечной Испании. Туда Водянова отправилась вместе со своими детьми, что подтверждает ее Instagram-аккаунт, в котором она уже опубликовала несколько кадров, сделанных во время мини-отпуска.

Лукас Портман, Мила Разафи, Наталья Водянова, Виктор Портман, Нева Портман

Таинственная незнакомка, сидящая рядом со старшим сыном Водяновой, — его возлюбленная, которую знаменитая мама 16-летнего Лукас, судя по всему, с удовольствием приняла в свою семью.

Моя семья, мое богатство,

— прокомментировала кадр модель.

Лукас Портман, Наталья Водянова, Максим Арно, Виктор Портман, Нева Портман

Возлюбленная сына Водяновой уже успела вызвать у поклонников модели, которые принялись в комментариях расспрашивать ее о девушке Лукаса, большой интерес.

У вас новый член семьи? Кто эта прекрасная брюнетка?

— стали любопытствовать они.

К сожалению, о девушке, которую зовут Мила Разафи, пока никакой информации нет. Ее профиль в Instagram закрыт, а на странице самого Лукаса пока только одна их совместная фотография.

Лукас Портман и Мила Разафи