Наталья Водянова отдыхает в Барселоне с детьми и девушкой старшего сына

Лукас Портман и Наталья Водянова
Еще несколько дней назад 36-летняя Наталья Водянова читала в Нью-Йорке лекцию о благотворительности, а уже сегодня российская модель наслаждается отдыхом в солнечной Испании. Туда Водянова отправилась вместе со своими детьми, что подтверждает ее Instagram-аккаунт, в котором она уже опубликовала несколько кадров, сделанных во время мини-отпуска.
Таинственная незнакомка, сидящая рядом со старшим сыном Водяновой, — его возлюбленная, которую знаменитая мама 16-летнего Лукас, судя по всему, с удовольствием приняла в свою семью.
Моя семья, мое богатство,
— прокомментировала кадр модель.
Возлюбленная сына Водяновой уже успела вызвать у поклонников модели, которые принялись в комментариях расспрашивать ее о девушке Лукаса, большой интерес.
У вас новый член семьи? Кто эта прекрасная брюнетка?
— стали любопытствовать они.
К сожалению, о девушке, которую зовут Мила Разафи, пока никакой информации нет. Ее профиль в Instagram закрыт, а на странице самого Лукаса пока только одна их совместная фотография.