Не все то правда, что написано в Facebook. Соцсети развлекаются страшилками о блокировках

Клименко посоветовал не следить за «блокировками» РКН по слухам в соцсетях.

Интернет-страшилки о могущественном Роскомнадзоре (РКН), который, стараясь ограничить работу мессенджера Telegram, якобы блокирует сайты различных магазинов, банков и т.д., в 99% случаев не соответствуют действительности. Об этом заявил глава надзорного органа Александр Жаров в интервью «Известиям».

«Эта информация не соответствует действительности. Она из серии «мне позвонили и сказали — значит, это правда». Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо, как раз, Telegram», — заявил Жаров.

Накануне в сети пользователи оттачивали остроумие и по поводу сбоев в работе сайта самого РКН. Дескать, сами себя заблокировали. Александр Жаров пояснил, что сайт ведомства во вторник не раз подвергся DDoS-атакам.

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко в беседе с ИА «Политика Сегодня» также обратил внимание на то, что паника из-за действий РКН создается искусственно в соцсетях.

«Если выйти из нашей уютной фейсбушечки , то выяснится, что на той стороне идет жизнь. Если бы не Facebook, я бы вообще не знал, что что-то где-то не работает. Да, были какие- то проблемы у ряда магазинов, в том числе у нескольких моих хороших товарищей. Но там возникает много ньюансов: почему у банка /магазина хостинг был за рубежом, хотя он должен быть по закону в России? Я озвучу, может быть, не очень популярное мнение, но те, чей сайт как-то пострадал, немножко сами виноваты — сэкономили на интернет-безопасности», — сказал Клименко.

Напомним, Роскомнадзор выполняет решение Таганского суда Москвы о блокировке работы мессенджера Telegram, поскольку его администрация отказалась предоставить ключи дешифровки ФСБ РФ по шести контактам, владельцы которых подозреваются в причастности к теракту в метро Петербурга в апреле 2017 года.

Как заявил глава РКН, перед ведомством не намерено заблокировать весь интернет.

«Наша цель — с наименьшими потерями для добропорядочных пользователей реализовать решение суда. По своей значимости оно аналогично закону, и наши западные коллеги, думаю, это прекрасно понимают. Telegram должен быть убран из App Store и Google Play, это первое. Второе — американские компании должны создать технические условия, которые сделают сервис недоступным на территории России», - сказал Жаров.

По его данным, сейчас для обхода блокировок используется порядка 20 подсетей, которые содержат более 10 миллионов IP-адресов. На данный момент специалисты РКН блокируют 18 подсетей на Amazon и Google. Ведомство ведет переписку с администрацией этих американских компаний. Жаров также подчеркнул, что в сложившейся ситуации ответственность лежит и на администрации Telegram, который «сознательно прячется за IP-адреса сторонних компаний и в значительной степени этим их подставляет».

Чтобы не допустить ошибочных блокировок, РКН запустил «горячую линию», на которую принимаются сообщения о возможных проблемах у добропорядочных ресурсов. В этом случае ведомство обещает разобраться персонально.