Невероятные кадры: метро Нью-Йорка затопило из-за сильных ливней (ВИДЕО)

Сильные ливневые дожди стали причиной затопления нью-йоркского метрополитена. Подземку в буквальном смысле залило — пользователи Сети публикуют невероятные фото и видео потоков воды, водопадом стекающих по ступеням подземных переходов, воды на платформах.

Вода льётся с потолка станции на пассажиров, выходящих из вагона поезда.

При этом работу подземки власти города не останавливают.

People are sharing dramatic videos showing flooding in New York City subway stations caused by heavy rain. pic.twitter.com/1a7vVFZD5r

— dwnews (@dwnews) 18 апреля 2018 г.

scenes from 145th st/broadway. @NYCTSubway @MTA @NY1 #justalittlerain pic.twitter.com/vUYed8Se6g

— josh guild (@jbguild) 16 апреля 2018 г.

Good morning and welcome to hell pic.twitter.com/EJ39NBwr7R

— Jeremy Barr (@jeremymbarr) 16 апреля 2018 г.