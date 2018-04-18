Николас Холт и бывшая модель Playboy Брайана Холли стали родителями

Николас Холт

28-летний Николас Холт впервые стал отцом. Об этом сообщили западные источники, однако представители актера эту информацию пока не комментируют.

Ребенка звезде фильма "Люди Икс: Апокалипсис" (X-Men: Apocalypse) родила его 24-летняя возлюбленная — бывшая модель Playboy Брайана Холли. О том, что Холт и Холли готовятся стать родителями, знали лишь их близкие — сами они свое скорое прибавление в семействе не афишировали.

Они держали эти новости в тайне, но сейчас они очень счастливы и взволнованы,

— сказал инсайдер.

Брайана Холли

Об отношениях актера и модели стало известно год назад. До этого у Брайаны в течение нескольких месяцев был роман со сводным братом Ким Кардашьян Броди Дженнером. Самым же известным романом Холта были его отношения с Дженнифер Лоуренс, которые начались в 2011 году и продлились два года. Затем, правда, актеры сошлись вновь и пробыли вместе еще год, но в итоге в августе 2014 года пара рассталась.

Николас ХолтБрайана Холли