ОБСЕ: ВСУ обстреляли наш беспилотник

Вблизи села Чабановка, расположенного на оккупированной Киевом территории ЛНР, ВСУ обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В результате аппарат был вынужден совершить аварийную посадку.

Об инциденте, к которому причастна украинская сторона, сообщается в сводке миссии за 16 апреля.

«Осуществляя полет беспилотного летательного мини-аппарата, команда СММ слышала произведенные неподалеку выстрелы и очереди. Осуществляя полет мини-БПЛА возле н.п. Чабановка (подконтрольный правительству (Украины – прим. РВ), 66 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали больше 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу», — говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

По данным наблюдения БПЛА, приблизительно в 700 метрах к западу от места, где пребывал патруль миссии, была обнаружена позиция ВСУ.

«БПЛА пролетал в 300 метрах к западу от этой военной позиции, когда наблюдатели услышали очереди из не менее чем четырех различных единиц стрелкового оружия и одного крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу», — добавили в ОБСЕ.

Члены патруля СММ инициировали процедуру аварийной посадки БПЛА. При этом его полет в направлении наблюдателей сопровождался очередями из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, которые прекратились, когда дрон оказался в пределах видимости патруля миссии.

«Когда наблюдатели уезжали из этого района, они встретили пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Один из этих военнослужащих принес извинения за произошедший инцидент и сказал, что он отдал своим подчиненным приказ стрелять по БПЛА, так как якобы “не получил предварительное предупреждение об этом полете”», — сообщили наблюдатели.