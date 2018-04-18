Один из главарей донецких террористов выдал очередной перл о конфликте на Донбассе

Так называемый “заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики” Эдуард Басурин отметился очередным абсурдным высказыванием. На сей раз ему привиделись военные из стран-членов НАТО, которые приехали на Донбасс.Басурин заявляет, что по данным “разведки” боевиков, в район Донецка прибыла целая группа военнослужащих НАТО. В связи с этим один из главарей проросссийских террористов считает, что “ВСУ совершат провокационные обстрелы по позициям “ДНР” для того, чтобы “дискредитировать Донецк в глазах международной общественности и обвинить ополченцев в срыве перемирия”.Стоит заметить, что ни в Министерстве обороны Украины, ни в штабе антитеррористической операции на Донбассе не стали комментировать новую фантазию Басурина, который едва ли не каждые три дня объявляет о “массированном наступлении ВСУ на позиции” так называемых “ополченцев”.