Около трех тысяч военных уволят из турецкой армии за связи с Гюленом

Об этом заявил в среду глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли.

Напомним, ранее официальная Анкара обвинила оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организацию FETO в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. Гюлен же заявил о своей непричастности и осудил мятеж, но власти Турции потребовали от США, где в настоящее время проживает оппозиционер, его экстрадиции.

После мятежа в Турции были арестованы около 50 тысяч человек. Кроме того, уволить или отстранить от работы решено было свыше 140 тысяч госслужащих.