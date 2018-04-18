Мы впервые гуляли на улице всей семьёй. Это новое ощущение для меня, как-то чувствую себя особенно с коляской. Наша доченька спит во всю на прогулке, это огромное удовольствие наблюдать за ней, так хочется всегда обнимать и расцеловать своего ангелочка. Погода шепчет и радует, поэтому мы гуляли около часа. Я по настоящему счастлива, и тебя люблю тоже, Дима. Всем любви и добра.
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Новости » Шоу-бизнес » Ольга Рапунцель рассказала о первой семейкой прогулке
Ольга Рапунцель рассказала о первой семейкой прогулке
Добавлено: 18 апр 2018 в 11:31, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 18 апр 2018 в 11:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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