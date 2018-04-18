Ольга Рапунцель рассказала о первой семейкой прогулке

Мы впервые гуляли на улице всей семьёй. Это новое ощущение для меня, как-то чувствую себя особенно с коляской. Наша доченька спит во всю на прогулке, это огромное удовольствие наблюдать за ней, так хочется всегда обнимать и расцеловать своего ангелочка. Погода шепчет и радует, поэтому мы гуляли около часа. Я по настоящему счастлива, и тебя люблю тоже, Дима. Всем любви и добра.