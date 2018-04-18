Омелян: Московские болота ждут возвращения своих попов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook заявил, что поддерживает решение президента Украины Петра Порошенко обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой об автокефалии украинской поместной церкви.

«Не буду вдаваться в историю, как самопровозглашенная кремлевская церковь путем обмана, взяток и террора получила свой статус и «крестила» собственную ханскую элиту. Хотя, потом также беззастенчиво Московия украла название Русь. Свершившимся фактом сегодня является то, что московская секта в Украине давно забыла бога и пошла в откровенный бизнес, одновременно служа выразителем имперских интересов Кремля. Верю, что московские болота ждут возвращения своих попов. И они непременно покинут наши святыни. Тем более, что в Московии им есть чем заняться, кроме благословенной контрабанды сигарет и автомобилей», — написал Омелян.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинская нация заслуживает свою поместную церковь.

Фото: Украинский интерес