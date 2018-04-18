«Оппозиционный блок» Украины оспорил в суде закон о реинтеграции Донбасса

Украинская партия «Оппозиционный блок» оспорила в Конституционном суде страны закон о реинтеграции Донбасса, в котором российское государство назвали «агрессором».

По информации партии, народные депутаты «Оппозиционного блока» и других фракций обратились в КС Украины, чтобы признать неконституционным закон о реинтеграции Донбасса. Верховная рада приняла этот закон и исказила личное волеизъявление депутатов, отметили в «Оппозиционном блоке».

Депутаты партии сообщили, что закон о реинтеграции Донбасса противоречит более чем 20 статьям украинской конституции. Киев, приняв этот закон, отказался от минских соглашений и стал на путь утверждения диктатуры, передает пресс-служба «Оппозиционного блока».