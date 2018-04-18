Особенности футеровки деталей и механизмов

Футеровка позволяет различным поверхностям и деталям продлить срок эксплуатации и снизить термическое, механическое и химическое воздействие. Современные полимеры активно применяются как материалы для футеровки. В процессе в основном используют полиуретановый эластомер, высокомолекулярный и сверхвысокомалекулярный полиэтилен.

Продлить жизнь технологическим деталям и механизмам способна только технология правильной футеровки. Пластинами из высокомолекулярного полиэтилена или полиуретана защищают ёмкости бункера, механизмы самотеков и конвейеров прикрепляя их к поверхности. Быстрый износ колёс и прижимных роликов можно предотвратить при футеровке полиуретаном. Покрытие из этого материала в разы превосходит стандартное резиновое.

Детали, покрытые полиуретановым эластомером, приобретают повышенную эластичность и износостойкость. Значительно увеличивается сопротивление к деформации и появляется повышенная стойкость к вибрации. Приобретается химическая устойчивость и свойства диэлектрика. Покрытые таким покрытием детали способны выдержать высокое давление и резкий перепад температур

Футеровка с использованием высокомолекулярного и сверхмолекулярного полиэтилена позволяет деталям приобрести устойчивость к химикатам (кроме азотной кислоты) и износу. Они не впитывает воду и могут использоваться в водной среде. Устойчивы к солнечным лучами, не имеют вкуса и запаха. Имеют малый вес и стойки к радиации.

Процесс футеровки не представляет особых сложностей для специалиста. Листы крепятся при помощи клея или болтов.

Для улучшения производства и продления срока эксплуатации отдельных деталей и механизмов, футеровка просто необходимый процесс, который должен быть включён в технологию на любом производстве.