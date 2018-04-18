Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Панические настроения царят в Лондоне в связи с антироссийскими мерами США: достигнут антирекорд, который грозит негативными последствиями для Запада.

Стремительное повышение до максимума последних 6,5 лет стоимости алюминия на Лондонской бирже вызвало панику на рынке. В произошедшем британцы обвинили США, которые ввели санкции против российской компании «Русал». В Британии опасаются дефицита металла из-за вероятного срыва поставок.

На открытии 16 апреля торгов на Лондонской бирже стоимость фьючерсов на алюминий подскочила до 2377,5 доллара за тонну, в результате был побит рекорд 2011 года. Эксперты не увидели в этом ничего неожиданного. Цена на металл в последние дни стабильно шла в рост. Только за прошлую неделю фьючерсы возросли на 12 процентов.

Значительный рост цен на алюминий спровоцировали введенные Вашингтоном санкции против ряда российских компаний. В черном списке среди прочих компаний оказался и «Русал». Именно из-за ограничений в отношении этой компании на бирже в настоящий момент развернулась настоящая паника.

Больше всего трейдеры боятся, что из-за сорванных контрактов компания РФ может сократить производство металла, что повлечет еще больший дефицит, чем в настоящий момент.