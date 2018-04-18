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» » Павлюченко поздравил "Спартак" с днем рождения

Павлюченко поздравил "Спартак" с днем рождения


Добавлено: 18 апр 2018 в 03:16, Категория: Спорт
Павлюченко поздравил "Спартак" с днем рождения

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бывший футболист московского "Спартака" Роман Павлюченко поздравил столичный клуб с 96-й годовщиной со дня основания.

"Спартак" ведет свою официальную историю от 18 апреля 1922 года, когда провела свою первую игру одна из команд-предшественниц "красно-белых" - МКС, в составе которой выступали основатели "Спартака" братья Старостины.

"С днем рождения, "Спартак"! Желаю тебе всегда только побеждать! Хоть мне довелось играть и за другие команды, но со "Спартаком" моя любовь, мое сердце и самые лучшие воспоминания", - написал Павлюченко в своем Twitter.

Павлюченко играл за "Спартак" с 2003 по 2008 годы и провел в составе "красно-белых" 189 официальных матчей, в которых забил 89 мячей.


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Добавлено: 18 апр 2018 в 03:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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