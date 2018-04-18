Песков прокомментировал план Авакова по Крыму и Донбассу

Ситуация вокруг Донбасса может быть решена путем реализации минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.

Таким образом он прокомментировал слова министра внутренних дел Арсена Авакова о стратегии «step by step» касательно Крыма и Донбасса.

«Вы знаете, что есть минские договорённости, как раз проблемы Донбасса могут решаться по общему консенсусу только путём реализации минских договорённостей», — сказал Песков.

По словам спикера, реализация Минских соглашений блокируется украинской стороной.

«Что касается Крыма, то такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами», — добавил Песков.

Арсен Аваков в своем микроблоге в Twitter написал, что обсудил с заместителем госсекретаря США Уэссом Митчеллом ситуацию в Крыму и на Донбассе.

«С зам. Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом очень подробно обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создания в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом», — заявил Аваков.

З заст. Держсекретаря США @StateDept з питань Європи та Євразії Уессом Мітчеллом дуже детально обговорили план повернення Донбасу та Криму за стратегією step by step, та створення в Україні єдиної міжнародної платформи з боротьби із оргзлочиннісью, зокрема російським кріміналом pic.twitter.com/DdAPsqQrRk

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 апреля 2018 г.

Ранее нардеп Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков понизил шансы на строительство «Северного потока-2».

Фото: Life.ru