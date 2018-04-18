Петр Порошенко собрал у себя весь Кабмин

В Администрации президента вечером во вторник, 17 апреля, состоялась встреча Петра Порошенко и почти всего состава правительства.

«Да, была встреча со всем составом Кабмина. Она не была тайной, просто о ней не сообщали в СМИ. Цель — обговорить ход реформ и инициативу президента о создании Автокефальной православной церкви и вопрос координации действий между органами власти», — сказали нам.

Сама встреча показала, что никаких разногласий между премьер-министром и президентом не существует, несмотря на то, что оппоненты власти ранее заявляли обратное. Не исключено, что подобные встречи президента с Кабмином станут регулярными и будут проводиться ежеквартально.

На встрече присутствовало руководство АП, премьер Владимир Гройсман и почти все министры.

Отсутствовали только главы МВД Арсен Аваков, Минфина Александр Данилюк и Мининфраструктуры Владимир Омельян, которые пребывают с рабочими визитами вне Украины.