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Петр Порошенко собрал у себя весь Кабмин


Добавлено: 18 апр 2018 в 17:35, Категория: Украина
Петр Порошенко собрал у себя весь Кабмин

В Администрации президента вечером во вторник, 17 апреля, состоялась встреча Петра Порошенко и почти всего состава правительства.

«Да, была встреча со всем составом Кабмина. Она не была тайной, просто о ней не сообщали в СМИ. Цель — обговорить ход реформ и инициативу президента о создании Автокефальной православной церкви и вопрос координации действий между органами власти», — сказали нам.

Сама встреча показала, что никаких разногласий между премьер-министром и президентом не существует, несмотря на то, что оппоненты власти ранее заявляли обратное. Не исключено, что подобные встречи президента с Кабмином станут регулярными и будут проводиться ежеквартально.

На встрече присутствовало руководство АП, премьер Владимир Гройсман и почти все министры.

Отсутствовали только главы МВД Арсен Аваков, Минфина Александр Данилюк и Мининфраструктуры Владимир Омельян, которые пребывают с рабочими визитами вне Украины.


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Добавлено: 18 апр 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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