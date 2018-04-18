Победитель «Евровидения-2017? Сальвадор Собрал вновь на сцене после пересадки сердца

Победитель «Евровидения-2017? Сальвадор Собрал вновь поднялся на сцену. Курс восстановления после хирургического вмешательства завершен, и на днях португальский певец поддержал свою сестру Лизу на ее концерте. Его появление на сцене стало большим сюрпризом для поклонников.



Напомним, что португальскому музыканту Сальвадору Собралу, победителю музыкального конкурса «Евровидение-2017? провели операцию по пересадке сердца в одной из клиник Лиссабона, в которую ту был госпитализирован. Врачи сообщили, что операция прошла успешно и пациент чувствует себя хорошо, но на полное восстановление после сложной операции уйдет немало времени, сообщает БИ-БИ-СИ.

«Он очень хорошо подготовился к операции, этот молодой человек отлично понимал все сложности предстоящей процедуры. Восстановление займет много времени,» — говорят врачи.

Операция была проведена в госпитале Санта-Крус, куда госпитализировали исполнителя после ухудшения состояния. Как сообщили врачи, состояние певца ухудшилось из-за чрезмерной нагрузки. После международного конкурса, Сальвадор дал десятки концертов по всему миру. В конце августа, исполнителю пришлось отказаться от выступлений на трех своих концертах. Он пообещал фанатам, что вернется на сцену, если пересадка будет успешной. Что бы восстановится и собраться силами, Сальвадор взял перерыв.

Перед операцией исполнителя подключили к специальному аппарату. «Сейчас он чувствует себя гораздо лучше, так как все важные функции организма вместо его органов выполняют машины», — сообщали врачи.



На последнем концерте 8 сентября фанаты выпустили много красных шариков в виде сердца, на что певец сказал, «Надеюсь, один из них мне поможет». На концерте так же присутствовали его родители и его сестра Луиза, продлился всего один час. Сальвадор не смог закончить песню, ведь эмоции взяли верх.

Певица Джамал, которая победила в «Евровидение» 2016 года не осталась равнодушной, адресовав певцу слова поддержки в своем инстаграме. «Мы должны молиться за тебя! Сил тебе, Сальвадор! С тобой все будет хорошо! С любовью, Джамала», пишет артистка.

Ради исполнителя, организаторы «Евровидения» даже немного изменили правила конкурса. Ему позволили пропустить репетиции, ведь сердце певца могло просто не выдержать физической нагрузки. Он победил с песней «Amar pelos dois», где поется про сердце, которое всё выдержит и сможет любить за двоих. Его поддержали многие гости и участники, за счет чего, Сальвадор набрал рекордное количество очков — 758.