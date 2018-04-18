Полиция: ромы приехали в Киев за конфетами с кладбищ

Ромы, которых видели на вокзале в Киеве, приезжали в столицу на «гробки». Об этом в Facebook сообщил командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский.

«Приезжаю лично на вокзал, двигаемся к залам ожидания, по дороге вижу компанию из семи людей обслуживающего персонала вокзала, подходим к ним, спрашиваю, есть ли проблемы с ромами. Абсолютно спокойно отвечают, что никаких проблем нет, случаев, чтобы к кому-то цеплялись или грабили, не слышали, все как всегда – на «гробки» приехали-уехали», - написал он.

Также полицейский пообщался с одним из ромов. Тот заверил, что они ждут поезд, и показал билеты.

«Ромы приехали в Киев за конфетами. Да, приехали через полстраны на «гробки» в Киев, чтобы нагрести полные мешки конфет, которые вы для чего-то оставляете на кладбищах как своеобразное приглашение. Да, ромы часто не самые воспитанные и не самые культурные представители нашего многонационального общества и часто ведут себя очень нагло, но за последние дни никакого повышения количества краж на вокзале не зафиксировано», – добавил Зборовский.

Ранее сообщалось, что во Львове полицейские задержали мужчину, который продавал гранату на пригородном железнодорожном вокзале.

Фото: facebook.com/zborik14