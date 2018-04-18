Получат по заслугам: Что ждет в Крыму измученных квартирным вопросом украинских моряков

Украинские моряки, которые после воссоединения Крыма с Россией покинули полуостров и остались в Украине, бросили, соответственно, служебные квартиры. Власти Украины, в свою очередь, до сих пор не дали им жилье взамен.Теперь те самые моряки, измученные лживыми обещаниями украинских властей, грозятся вернуться в Крым "за квартирами". В Крыму, впрочем, им не особенно-то рады — за время, которое прошло с 2014-го года, многие из них успели запятнать себя, например, участием в так называемой "АТО", то есть в военной операции, которую Киев проводит против жителей Донбасса."Цинизм, с которым власти Украины относятся к военным, конечно, поражает — люди, которые бросили все и вернулись в Украину, в итоге даже не получили жилья. У вряд ли получат — у киевской власти, несмотря на скандал, просто нет возможности предоставить жилье им всем", — говорит Сергей Цеков, сенатор от республики Крым в Совете Федерации.Цеков, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", заявил, что украинские моряки получат в Крыму "по заслугам" — то есть, люди, которые воевали на Донбассе против собственного народа, получат не квартиры, а справедливое наказание. Остальные же действительно могут претендовать на жилье в Крыму — это право утвердил президент РФ Владимир Путин.