Пользователи Telegram во всем мире пожаловались на проблемы с доступом

В районе 5-6 часов утра по Москве наблюдался всплеск жалоб пользователей со всего мира на нестабильную работу Telegram. Это отмечает сервис Downdetector, отслеживающий сбои цифровых сервисов.

Мессенджер нестабильно работал у пользователей из России, Канады, США, Великобритании, стран ЕС, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и других государств.

Некоторые пользователи отмечали, что использование прокси-серверов и VPN не помогало.

К 7 утра число жалоб на работу мессенджера резко сократилось. В твиттере Telegram сообщений о неполадках не было.

С 16 апреля Роскомнадзор блокирует мессенджер в России. Под блокировку также попали миллионы IP-адресов Google и Amazon, которые мог использовать Telegram. Из-за блокировки пострадали сервисы, никак не связанные с мессенджером.