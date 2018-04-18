Президент провел встречу с главами церквей Украины

Президент Петр Порошенко в среду, 18 апреля, провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение от двух церковных иерархов для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что такое решение поддержали предстоятели двух церквей — Украинской церкви киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

В то же время о реакции главы Украинской православной церкви (Московского патриархата) не сообщается.

«Во время встреч с предстоятелями православных церквей Украины официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение», — отметил он.

По словам Порошенко, Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет официально передал обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии, подписанное всеми архиереями УПЦ КП.

«Также встретился с митрополитом Киевским и всея Украины Макарием, предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви и официально принял обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев УАПЦ.

Во время встречи с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием сообщил митрополиту о своем визите в Стамбул, где провел встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, которые были посвящены перспективам предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви», — добавил Порошенко.