Путин: Использование газомоторного топлива приоритетнее увеличения числа электромобилей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России приоритетнее использовать автомобили на газомоторном топливе, чем на электроэнергии.

На совещании с членами Кабмина глава государства отметил, что мировое сообщество уделяет большое внимание вопросам экологии. Чаще используются электромобили. Для России же правильнее использовать газомоторный транспорт.

Путин пояснил, что для выработки электроэнергии необходимо сжечь много угля. Мало кто учитывает это обстоятельство, добавил политик. Российский лидер предложил обсудить расширение возможностей использования газомоторного топлива.