Путин подписал закон о новой мере пресечения – «запрете определенных действий»

Президент РФ Владимир Путин подписал в среду федеральный закон о введении новой меры пресечения – «запрете определенных действий», которую суд сможет применять в отношении обвиняемого при невозможности использования более мягкой меры.

Как говорится в документе, в среду вечером опубликованном на официальном сайте правовой информации, новая мера пресечения заключается в том, что суд может запретить подозреваемому или обвиняемому покидать его жилище в определенное время дня, общаться с конкретными лицами, получать и отправлять почту, использовать интернет. Если совершенное преступление, например, связано с нарушением ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, суд может запретить человеку управлять автомобилем или пользоваться транспортом.

Также суд будет устанавливать и продлевать, в случае необходимости, срок такого запрета. При этом в законе оговаривается, что срок запрета на определенную деятельность не может превышать, в случае уголовных дел по небольшой и средней тяжести 12 месяцев, в случае тяжких преступлений – 24 месяцев, и 36 месяцев – в случае особо тяжких преступлений.