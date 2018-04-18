Путин разрешил Роспотребнадзору проводить контрольные закупки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей полномочиями по осуществлению контрольных закупок. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Контрольные закупки будут проводиться без уведомления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако надзорный орган должен будет сообщить о проведении контрольной закупки органы прокуратуры, а в отдельных случаях и согласовать с ними такие закупки.

Контрольные закупки будут осуществляться в целях проверки соблюдения юридическими лицами или ИП обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям. В случае выявления нарушений информация о контрольной закупке должна быть предоставлена юрлицу или индивидуальному предпринимателю сразу после ее завершения.

Законопроект запрещает проведение внеплановой проверки по тому же основанию, если в ходе контрольной закупки не были выявлены такие нарушения. Информация о контрольных закупках и их результатах будут заноситься в единый реестр проверок.

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